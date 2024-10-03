宜蘭風雨增強　山區撤離97人

宜蘭頭城台2線靠近石城車站有邊坡巨石掉落，公路局3日上午7時許排除。(照:警方提供） 中評社宜蘭10月3日電／山陀兒颱風來襲，宜蘭昨天晚上開始風雨加大，災害應變中心提升為一級開設，也出現路樹倒塌乃至山石掉落中斷道路的狀況，目前撤離97人，包含南澳鄉95人與五結鄉2人。根據氣象署資料，今天下午七級暴風半徑接觸宜蘭，滯留約12小時，明天上午脫離。



宜蘭縣長林姿妙今天上午主持第三次山陀兒颱風工作會議表示，今天宜蘭將有七級以上強陣風，請相關單位注意路樹傾倒、電桿路燈號誌等傾斜狀況，必要時由警局派員疏導交通；各單位做好整備，務必保障民眾與自身的人身財產安全。



目前縣內未傳出傷亡或失蹤情形，也沒有大型建物、廣告牌或號誌燈損壞；縣警局盤點有4處路樹倒塌均已排除，教育處指出宜蘭運動公園與羅東運動公園共計25棵樹木損傷；另外今天上午頭城台2線接近石城車站有邊坡巨石掉落，7時許已經排除。



宜蘭氣象站表示，山陀兒颱風預計今天中午12時許在高雄登陸，登陸後持續減弱，48小時內將消散，併入北方的鋒面；受到從日本南下的北方鋒面影響，宜蘭今天到明天白天可能有較大雨勢，平地、山區降雨量都在200到300毫米之間，礁溪、頭城、冬山、員山與山區要特別注意。