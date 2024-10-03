颱風登陸前狂風暴雨　高雄路樹倒地招牌掉落

高雄市上午颳起強風暴雨，市區傳出不少路樹、招牌、路燈傾倒案件。（圖：記者爆料網） 中評社高雄10月3日電（記者 蔣繼平）颱風山陀兒預計中午將登陸高雄，高雄颳起強風暴雨，市區有不少路樹、招牌、路燈傾倒。民進黨籍高雄市長陳其邁上午結束災害應變中心會議後受訪指出，高雄市災情統計共356件，高雄正處風力最強勁的期間，呼籲民眾切勿外出。



颱風山陀兒目前已在高雄外海，持續逼近台灣，氣象署3日上午11時10分針對高雄市、屏東縣發布強風告警，提醒颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力。許多民眾手機都收到“警訊通知”。



由於上午風強雨驟，高雄市區上午傳出多起路樹、招牌、路燈傾倒案件。新興區民生一路和復興路口的百年榕樹，因外觀修剪成圓型，成網紅地標“安全帽樹”，也不敵強風慘遭連根拔起。壽山元亨寺牌樓也被狂風吹倒，監視器拍下案發前幾秒剛有機車騎士經過，所幸沒有砸傷人。



陳其邁3日上午主持山陀兒颱風災害應變中心第4次工作會議，陳會後表示，整個颱風的行進路線，大概預估在下午1時左右，颱風的中心位置會在小港、旗津等地方登陸，所以高雄市是正處在現在風力最強勁的時間。



陳其邁指出，截至目前為止，高雄市災情統計共356件（已處理198件、處理中158件），其中主要案件是路樹倒塌和廣告招牌掉落等狀況，風勢造成的影響，也會隨著颱風的接近越來越嚴重，因此陳也特別呼籲所有的市民朋友，沒有必要不要外出。



另外，陳其邁上午也表示，高雄截至目前沒有重大災情，但屏東安泰醫院火災，高雄現在已啟動緊急醫療網全力支援。