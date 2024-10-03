基隆颱風假遭政治攻擊　謝國樑馬不停蹄勘災

基隆市長謝國樑勘災。（照片：基隆市政府提供） 中評社基隆10月3日電（記者 張穎齊）綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑將在10月13日投票，罷免門檻為7萬6979票。適逢中度颱風山陀兒來襲，基隆市多處淹水、2日放颱風假，卻遭綠營及罷免團體大肆炒作、攻擊謝國樑。謝國樑不予理會，3日馬不停蹄到各處勘災，協助災民善後。



國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、謝國樑、桃園市長張善政連日維持基北北桃共識決，宣布放2、3日颱風假，但被綠營側翼及綠媒質疑，是為挽救謝國樑的罷免戰，甚至指控謝國樑先偷跑宣布。謝國樑釋疑，有達到標準、4市一起共識決定，是因基隆的媒體就在他的災害應變中心現場，較早獲得基北北桃共識放假的訊息，並沒有先偷跑。



然而山陀兒颱風來襲，基隆市2、3日出現多處淹水、土石流災情，包括調和街、南榮路、劉銘傳路、東信路、立德路、祥豐街、東信路、仁二路、仁四路等，甚至有東信路民宅遭土石流侵入。



謝國樑昨日深夜已緊急前往東信路勘災東信路180巷，該地民宅後方受到土石流威脅，但暫無撤離需求。由於土石流逼近住屋後方，市府建議民宅後方加固沙包，防止土石進入住家，並強調市府將與住戶和相關單位保持密切聯絡，確保住戶安全。此外，昨晚基隆曾經有300多戶停電，但至今凌晨已經全部恢復供電，目前無停電情況，並且沒有任何人員傷亡傳出。



另外，謝國樑今日上午坐鎮災變中心後，也趕忙前往仁二路、仁四路及祥豐街一帶視察土石流與局部積淹水情形。謝國樑強調，市府會顧及有安全疑慮的居民，特別是在強降雨可能帶來更大災害的地區，提前撤離確保安全，政府將全力協助安置；今日前往視察的區域若有需要撤離的住戶，市府也將協助住戶妥善安排避難。此外，信義區深澳坑路花墅社區於凌晨2點積水進入停車場，大多數車輛及時撤離，僅3台車未能及時移動，且水位僅達30公分，尚未造成車輛損壞。