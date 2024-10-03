韓國瑜明晚邀和解飯　藍黨團：對話比對抗好

國民黨團書記長林思銘。（中評社資料照） 中評社台北10月3日電（記者 張嘉文）明年度政府總預算案卡關陷入僵局，中國國民黨籍立法院長韓國瑜出面，邀請行政院長卓榮泰和朝野立法院黨團三長明晚吃“和解飯”希望能幫忙解套。對此，國民黨立法院黨團書記長林思銘今天表示，如能建立模式解決行政立法間的爭執，對於朝野和諧並非壞事。



國民黨團首席副書記長王鴻薇也說，從今年520賴清德政府就任後，朝野間對立狀況不斷，至少現在大家願意坐下來談談，談總比不談好，對話總比對抗好。



明年度的總預算案因藍白陣營聯手退回卡關，卓榮泰與韓國瑜上周喝過咖啡後，兩人共同具名，將邀請朝野黨團幹部4日一起餐敘。



林思銘今天受訪時對此表示，兩院院長和朝野立法院黨團三長餐敘，共同來解決行政立法間的爭執，若能樹立起這樣的模式，對於朝野和諧並非壞事。



他強調，國民黨團在意的是依法行政，譬如原住民禁伐補償是法律案，依法一定要編足，沒有編足就是違法。另外還有公糧收購、健保點值兩個立法院主決議，行政部門除必須清楚說明態度外，也必須未來針對立法院通過主決議表示態度。



王鴻薇則說，朝野有分歧時，本應由賴清德出面協調，但顯然賴無此類角色和功能，甚至是還變成發動對抗者，所以現在由立法院長韓國瑜出面調和也不錯，畢竟在朝野對立下，還有人清醒且具調和功能的，都是好事。加上立法院本就有朝野協商機制，所以韓國瑜本就有協調的角色、功能跟高度。



至於明晚和解飯的可能狀況，王鴻薇認為，應不至於劍拔弩張，但賴政府上任至今，不斷和在野黨對撞，現在願意坐下來談，至少比全都是對抗好。國民黨團會趁此機會把立場說清楚，不會擋政府總預算，目前也沒有要刪預算。可是會希望卓榮泰有備而來，針對被退回的部分提出因應之道，而不是只帶著兩串香蕉，空手來吃飯。