府認了將官茶敘風波　游盈隆：無風不起浪

台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／民進黨籍賴清德8月出席將官晉任茶敘，傳出府方人員事先要求大家輕鬆點、坐著就好，不料賴卻大罵將領沒起立迎接三軍統帥。對此，“總統府”副秘書長張惇涵2日坦言，確實因為茶敘的方式，“總統府”跟“國防部”在儀節溝通上，有一點小小的誤會。台灣民意基金會董事長游盈隆3日分析認為，無風不起浪，但風到底從哪裡來，也很難判斷。



張惇涵2日提到，確實因為茶敘的方式，“總統府”跟“國防部”一開始在儀節的溝通上面，希望比較輕鬆自然一點，流程沒有對得很清楚，所以才導致賴清德到現場時，將領們確實沒有起立、鼓掌，賴清德在現場有問：“這個是一個什麼狀況”，但沒有摔東西，也沒有震怒罵人。



游盈隆接受廣播節目《千秋萬事》專訪時認為，以賴清德個性來講，如果事前溝通好，幕僚充分瞭解情況，他不可能大發雷霆，中間一定有重要溝通上問題，才有這樣風波。而張惇涵出來澄清的舉動，代表府方在意此事引發的社會反應。游盈隆的直覺是“無風不起浪，但風到底從哪裡來也很難判斷”。



節目主持人追問，賴清德平常領導風格就這樣？重視禮儀？或是因為對“國防部長”顧立雄不滿？游盈隆回答，台灣政黨惡鬥、政治環境糟糕，沒辦法從藍綠政治人物口中獲得真相，許多捕風捉影、加油添醋都存在。但問題是這次怎會出現這種誤差，這是相當不可思議的事情。