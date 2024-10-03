山陀兒襲台路難行　花蓮吉安龍鬚菜緊急北送

花蓮縣吉安鄉龍鬚菜正值產季，因山陀兒颱風無法送往北部販售。（照片：花蓮農改場） 中評社花蓮10月3日電／山陀兒颱風襲台，花蓮往返台北交通受阻，目前正值花蓮縣吉安鄉龍鬚菜產季，農友積極搶收，怎料卻碰到颱風山陀兒攪局，採收後的菜葉只能暫時冰在冰箱，不過山陀兒路徑緩慢，農友眼見菜葉發黃、軟爛，擔心賣不出去、影響價錢，吉安鄉農會今天把握蘇花公路放行機會，安排運輸車輛將青菜送往北部，盼能減輕農民損失。



媒體報導，吉安鄉種植龍鬚菜面積約50公頃，盛產期集中5月至10月初期間，怎料颱風山陀兒來襲，蘇花公路自1日起不時封路管制，北迴鐵路預警封閉，南迴公路與鐵路也無法通行，以致菜葉無法送往北部販售，農友只能冰在冰箱冷藏，不過菜葉冰在冰箱3天後會漸漸發黃、變爛，菜農憂心菜價會因此受到影響。



吉安鄉農會總幹事張德奇表示，龍鬚菜無法放在田裡太多天不採收，不然會因纖維值過高變得“太老”不好吃，但採收後就要想辦法送往北部販售，今天上午得知蘇花公路和中至和仁已解除封路管制、崇德段164.4公里預計下午搶通的消息後，已將菜葉裝好並安排運輸車到崇德管制站排隊等待放行，希望能順利將菜送至北部。



吉安鄉的龍鬚菜已經從9月30日開始就無法順利運送，農民的心都在淌血。不只龍鬚菜，其他地方的菜也因運送問題，導致市場菜價飆漲，消費者和菜販都很有感。市場菜販表示，“下雨天蔬菜都爛掉，所以都沒有很便宜，像進口菜也是很貴，葉菜類差不多淨價都要3、400塊5斤。”



玉里市場的菜販表示，高麗菜根本沒辦法從梨山送過來，菜價更上漲到一斤80元，還有從宜蘭送來的生姜一斤也是80元，從雲林西螺送來的青椒一斤100元，還有要從屏東送來的敏豆茄子苦瓜也遇到困難，預計今天要送來的芹菜，一斤來到200元的高價。