放颱風假挨轟救謝國樑　蔣萬安：有達標準

左起台北市副市長張溫德、李四川、市長蔣萬安、副市長林奕華、消防局長莫懷祖。（照片：台北市政府提供） 中評社台北10月3日電（記者 張穎齊）綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑將在10月13日投票，罷免門檻為7萬6979票。中度颱風山陀兒來襲，台北市風雨不如南部大，國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善正遭質疑是為了救謝國樑選情放2天颱風假。蔣萬安3日強調，根據氣象團隊回報，風力雨量均已超過停班課標準，基北北桃一直都按照現行機制共同討論、密切判斷，積極防颱、保障市民生命財產安全。



蔣萬安率領3名副市長國民黨籍李四川、林奕華、張溫德、秘書長李泰興、消防局長莫懷祖等市府團隊，今日上午在台北市災害應變中心出席台北市政府山陀兒颱風第4次工作會報。



蔣萬安會後受訪，媒體問台北風雨相對較小，被質疑放假機制不專業，是為了救謝國樑選情，甚至2、3日都有民眾在台北的KTV、電影院、百貨公司消費。



蔣萬安表示，他都有去視察，昨日下午雨勢、風勢都明顯逐漸增強，台北市的監測風力來到7到9級陣風，特別在石牌、山區都測到9、10級，台北市總共發生178件災情 ，當中又以79件路樹傾倒為最大的重，另外當然還有包括招牌的掉落、隧道道路的災情、民生基礎設施災情等，也有土石災情，務必防颱，絕對以市民安全為最優先考量。



蔣萬安說，基北北桃是共同生活圈，台北市平均白天就有350萬人通勤通學，基北北桃都是依照現行機制共同討論，然後在晚間8點做決定宣佈放假與否，隨時都會與氣象團隊持續保持密切聯繫，掌握資訊判斷。剛剛氣象團隊有回報，預計在今天中午以前颱風就會從高雄台南處登陸，接下來當然對台北造成包括風力雨量影響衝擊，預估在陽明山區累積雨量會來到最高400毫米，這個就已超過停班課標準，中國文化大學風力都來到了10級陣風，大屯山測到11級陣風，務必秉持料敵從寬、禦敵從嚴的態度來面對颱風。