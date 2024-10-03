許宇甄：綠拒絕核電猛推綠電　像餓死鬼投胎

藍委許宇甄。（中評社資料照） 中評社台北10月3日電（記者 張嘉文）電價費率審議會日前拍板調漲工業用電，凍漲民生用電，但台電報告指出，目前仍處於虧損，未來盼“立法院”支持2千億元(新台幣)的撥補。對此，中國國民黨籍“立委”許宇甄今天表示，許宇甄強調，台電瀕臨破產的問題，是民進黨錯誤能源政策所造成，怎麼能藉由漲電價，或者用人民納稅錢撥補幫忙埋單？



許宇甄批評，當美國賓州三哩島核電廠宣布2028年將重啟，日本也陸續核准17座各電力公司重啟核能機組，其中已有12座重啟運轉，唯獨民進黨政府在陸續關閉台灣核電廠，讓台灣陷入缺電危機，然後再大力推銷昂貴且機組運轉率衹有核能4分之一的光電、風電，每年讓民眾多付出1200億元的成本，像極了餓死鬼投胎，就是要吸乾人民的血。



“立院”經濟委員會原定前天邀“經濟部長”郭智輝等首長報告電力能源配比政策，但因颱風假取消。但台電的書面報告指出，由於電價未足額調漲，近三年已吸收用電成本近6800億元，政府已編列今年度追加預算及明年度公務預算共2000億元撥補台電，送“立院”審議中，懇請“立院”支持，引發討論。



屬於經濟委員會成員的許宇甄今天對此表示，查閱台電預決算書可以發現，核能發電在過去四年間，每年發電400億度，發電費用大約290億元，發電機組設備使用率高達90%，對全台灣的用電起到積極作用。但民進黨執政因意識形態作祟，打壓核能，全力發展太陽光電、離岸風電，這兩項綠能發電，三年預估累計花費3880億元，總購電度數710 億度。



許宇甄強調，同樣的發電度數用核能發電費用估算，只需650億元，兩者落差高達3200億元，但現在這些經費都要用人民納稅錢來撥補台電，非常不合理。錯誤的能源政策若不檢討，2000億元的撥補經費就不該通過，我們不能讓民進黨透過精心設計的錯誤政策，透過台電當合法中介，讓民進黨大大方方的拿人民的錢養自己的人。



許宇甄質疑，政府每年花1000多億買不穩定的綠能，到底都圖利了誰？有哪些人收了回扣？檢調至今都沒有更積極的查緝動作，“行政院長”卓榮泰更在9月中到台南七股參訪賴清德好友的太陽光電場，是想要掩飾什麼？必須說清楚講明白。

