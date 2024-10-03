颱風天火警　屏東安泰醫院6病患搶救中

屏東縣東港安泰醫院3日清晨驚傳火警，屏東縣消防局上午搶救畫面。（屏東縣政府提供） 中評社屏東10月3日電（記者 蔣繼平）颱風山陀兒襲台並於中午登陸高雄，正當高、屏地區上午風強雨驟時，不幸傳出屏東縣東港安泰醫院火警，截至上午11時，共救出住院病患176人，但其中有6人失去生命跡象（OHCA）。經警消人員逐層搜查確認沒有其他人員受困，起火原因尚待調查。民進黨籍屏東縣長周春米也於上午10時趕赴現場掌握情況。



屏東縣東港安泰醫院3日清晨驚傳火警，屏東縣消防局獲報東港安泰醫院火警案，即刻派遣各分隊46車116人前往救災。現場三棟建築濃煙密佈，初步瞭解疑醫院2樓配電室起火，D棟5樓到11樓竄出白煙。目前消防人員已協助救出病患共計176人，有6人OHCA（到院前心肺功能停止）。警消人員目前則無受困情況。



由於稍早傳出醫院高樓處有病患傷亡，警消分成三人一組分層搜救確認。據瞭解，失去生命跡象的病患包括加護病房、10樓、11樓等，當傷亡病患被推下樓時，家屬見狀悲慟的嚎啕大哭。



周春米上午10時趕赴醫院現場後，透過臉書公開表示，衛生局同步啟動大量傷患處理機制，以及高屏醫療網協助病患疏散收治，請醫院務必確認院內傷患名單，由消防同仁搜救，一個都不能少。另外，警察局已管制周邊交通，軍方也在現場協助，請附近民眾不要圍觀，讓救災工作順利進行。



屏東縣政府指出，衛生局啟動大量傷患機制安置病患，並協調交旅處、社會處調度屏東客運復康巴士支援，以及縣內各醫院及民間救護車、高雄市政府衛生局、中央協助調度軍方系統救護車支援後送縣內其他醫院，截至目前轉送他院共40位，其中12位個案呼吸器使用中。