藍擬罷免20綠委？吳思瑤：勿當政黨報復手段

綠委吳思瑤。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電（記者 黃筱筠）媒體報導，中國國民黨研擬一份“獵殺20位民進黨“立委”名單，列在名單第一位就是民進黨團幹事長吳思瑤。她今天受訪時表示，罷免是非常嚴肅的事情，必須奠基在由人民發動，不應當政黨操作，更不應該是政黨威脅報復的手段，這樣的罷免毫無正當性，她衹有“一笑置之”。



《菱傳媒》報導，國民黨情資研判，民進黨主席賴清德無論罷樑結果如何，都將在投票過後發動“大罷免潮”，因此已研擬一份“獵殺20位民進黨“立委”名單反制，包括台北市吳思瑤、新北市蘇巧慧、台中市蔡其昌、高雄市黃捷等人，目的是逼綠營妥協、同意修法拆彈。



吳思瑤受訪時表示，聽到這個名單“一笑置之”，罷免是“憲法”賦予人民珍貴的權利，發動者應該是人民，不是政黨。提起罷免應該是目的是什麼？應該是針對不適任民代提起罷免。



她指出，但現在目的性變成政黨威脅，為了政治目的的報復行為，把“憲法”賦予人民的權利，做一個毫無正當性的操作，這會無厘頭報復，是沒有正當性，她就是一笑置之，社會也不會接受。



媒體報導的這份“獵殺20綠委”名單，包括：台北市士林北投區“立委”吳思瑤，因黨團幹事長、打藍戰將，被國民黨列為頭牌；台北市萬華北中正“立委”吳沛憶得票率低於4成，得票數低於國民黨鍾小平加無黨籍于美人，也納入名單。新北市蘇巧慧2026年可能參選新北市長、有指標作用，與同為“蘇系”的吳秉叡、張宏陸均列名，新北市土城三峽選區的吳琪銘僅贏國民黨林金結8000票也納入名單。



在南部方面，被藍營票選為“最應該罷免的民進黨“立委”之一、2021年曾挺過議員罷捷案的綠委黃捷，再度被納入獵殺名單。高雄楠梓、左營區綠委李柏毅，僅贏國民黨對手李眉蓁6000多票，被藍營視為可能翻轉。其他包括表態參選高雄市長的綠委許智傑、“監察院長”陳菊的外甥“立委”李昆澤、台南市賴系“立委”兼市黨部主委郭國文等都列名其中。

