颱風眼牆掃高雄港　氣象專家：非常嚴峻

台灣颱風論壇表示，祈禱山陀兒一鼓作氣登陸，若颱風眼牆核心不斷摩擦高雄，會非常嚴峻。（照片：台灣颱風論壇－天氣特急臉書） 中評社台北10月3日電／中颱山陀兒預計今天中午前後登陸高雄，氣象署針對高屏地區發布強風告警，“台灣颱風論壇－天氣特急”臉書粉專3日發文表示，颱風強度雖然減弱，但核心還是相當完整，目前颱風眼牆已侵襲高雄市區及屏東沿海，高雄港二港口測得17級以上強風，破該測站歷史紀錄；現在只能祈禱山陀兒一鼓作氣登陸，不然核心不斷摩擦高雄，會是非常嚴峻的挑戰。



台灣颱風論壇表示，山陀兒外觀雖然縮水、強度減弱，但它環流緊縮，最強的核心還是相當完整，目前颱風眼牆已經在侵襲高雄市區、屏東沿海，風雨非常猛烈，高雄港二港口已經測得每秒63.1公尺、17級以上強風，打破該測站歷史紀錄。



台灣颱風論壇說，現在只能祈禱山陀兒一鼓作氣登陸，不然颱風眼牆核心不斷摩擦高雄，會是非常嚴峻的挑戰。



山陀兒上午11點位於高雄西南方30公里處，以每小時8轉4公里緩慢速度向北北東轉北進行，預估中午前後登陸；7級風平均暴風半徑180公里，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風。



氣象署針對高雄市及屏東縣發布強風告警，隨著颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，呼籲民眾進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車，行車應減速慢行。