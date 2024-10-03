台東降雨全台之冠　饒慶鈴視察太麻里溪

太麻里溪兩岸居民憂心潰堤，台東縣長饒慶鈴2日前往視察。（饒慶鈴臉書） 中評社台東10月3日電／颱風襲台，台東地區連日持續豪雨，尤其是金峰鄉雨幾乎沒停過，金針山兩日累積雨量逼近1500毫米，居全台之冠。台9線初來橋前方道路，也因為土石沖刷雙向封閉，都因為受大雨影響，搶通時間點一再延誤。太麻里溪兩岸居民相當憂心再度潰堤，中國國民黨籍台東縣長饒慶鈴2日前往視察，瞭解相關防護措施。



台東地區持續豪雨，導致縣內部分河川溪水暴漲，太麻里溪兩岸居民相當憂心再度潰堤，台東縣長饒慶鈴2日上午前往視察，瞭解相關防護措施。饒慶鈴表示，山區大雨持續灌進太麻里溪，除嘉蘭村1－3鄰因地勢較低、約40戶住戶預防後撤至高處的活動中心外，她特別提醒民眾，未來24小時仍會持續強降雨，請鄉親非必要勿外出。



根據台媒報導，台東金針山上，雨水連綿不斷，山崖上斷壁殘垣，因為水勢過大，還形成瀑布不斷向下流。強風不斷呼嘯，泥土混著雨水，颱風山陀兒侵襲，金針山2天內的累積雨量，已經逼近1500毫米，是全台之冠。另外，台東太麻里溪，因為山陀兒帶來的強勁雨勢，一連下了好幾天，導致溪水嚴重暴漲，甚至快要沖破堤防，泥水滾滾溪流呈現土灰色，伴隨大量砂石不斷沖刷下來，溪流不斷撞擊護欄，濺出水花。



台東初來橋南邊，3日清晨6點多發生坍方，阻礙雙向道路，多輛大型機械進駐，正在進行挖掘整理，一旁還有大量雨水，伴隨黃泥沖在道路上。台東居民說，“這雨太大了，很嚴重，以前不會這樣”。



清理坍方的過程大雨不斷，讓搶通時間點一再往後延，就連工程人員走到裡面查看狀況，這水淹到膝蓋。山陀兒嚴重影響台東，帶來不少災情。