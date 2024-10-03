北北基桃放颱風假遭批　綠委：勿有政治動機

綠委吳思瑤。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電（記者 黃筱筠）北北基桃1日晚間宣布2日宣布繼續放颱風假，但北台灣昨天風雨不大，遭質疑放颱風假的正當性。親近綠營的網軍更在網路上痛批，國民黨北台灣執政首長，為了力挺基隆基市謝國樑，希望不要被罷免，才放颱風假。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，縣市首長對於颱風假決定，應該要奠基於專業判斷，如果是政治動機，就不符合對颱風假正常操作。



北北基桃已經連放兩天颱風假，但昨天北台灣風雨不大，要不要放颱風假，網友正反兩派在網路上論戰，企業界更是一片哀嚎。有綠營網軍則以謝的舅舅、三三會理事長林伯豐說法，試圖要打臉謝國樑。



罷免謝國樑將在10月13日投票，有網友認為北北基桃2日會放颱風假，就是為了幫忙拉抬謝國樑聲勢，避免謝遭到罷免。但企業界對於颱風假並不買單，林伯豐表示，製造業產線不能中斷，若在颱風天出勤的，除正常工資以外，還需要加上1.33倍的加班費，如此一個千人廠房人事成本就會增加新台幣500萬，認為颱風假應該慎重，不要衹有政治因素考量。



謝國樑母親是台玻集團千金謝林曼麗，林伯豐是謝國樑的親舅舅，親綠網軍昨天在網路上一波操作，認為謝國樑要聽舅舅的話。



北北基桃放颱風假是為了替謝國樑拉抬聲勢？吳思瑤認為，縣市長颱風假決定要奠基於專業判斷，也希望是這樣。如果是政治動機，就不符合對颱風假正常操作。



她也說，至於昨天縣市長放颱風假這個決策有些風險，因為天氣難以預測，但是放得對不對會有被質疑的風險，為了避免遭致撻伐質疑，就是判斷要有專業依據。如果有專業依據，縣市首長做決策就不用承擔這麼大風險。



吳思瑤表示，昨天無風無雨放了颱風假，既然北北基桃首長都做出共同決定，那現在就是首長去承受，因此，就是要避免政治操作，應該要專業決定。