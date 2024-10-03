山陀兒來襲　高雄風強雨大停電逾3000戶

受颱風山陀兒影響，高雄前鎮區3日上午有鐵皮屋遭強風吹掀。供電線路受影響，共2840戶停電。（台電提供） 中評社高雄10月3日電／颱風山陀兒來勢洶洶，高雄風強雨大，林園區汕尾已測得平均風力10級、陣風13級，前鎮平均風力7級、陣風11級。高雄有逾3000戶停電，其中以前鎮區2840戶最多，台電派員搶修中。雲林縣沿海3日瞬間強風達9級，造成麥寮、台西等沿海鄉鎮零星停電。根據台電統計，累計曾停電逾1萬4000戶，目前仍有422戶停電。



氣象署7時許發布颱風強風告警，預估強風將持續到上午10時30分，高雄市鹽埕區、鼓山區、前鎮區、旗津區、小港區、林園區皆在示警區域，不少民眾接獲警訊通知。



台灣電力公司高雄區營業處表示，前鎮區3日上午7時36分有線路遭掀起的鐵皮碰觸，造成前鎮街、擴建路、新生路、鎮華街等一帶共2840戶停電。經派員現場搶修，隔離故障點轉供後，在8時26分先行復電2835戶，目前僅剩5戶停電。因現場淹水、風雨大，搶修人員待風雨較小將立即搶修。



警示內容為“颱風中心即將通過附近，您所在地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請儘速至室內躲避”。氣象署提醒民眾，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。





另外，雲林縣沿海3日瞬間強風達9級，造成麥寮、台西等沿海鄉鎮零星停電。累計曾停電逾1萬4000戶，經搶修陸續復電，目前仍有422戶停電。



台電雲林區營業處表示，沿海陣風達9級以上，造成斷線、跳脫，主要停電區域集中於台西、麥寮、口湖、東勢等沿海地區鄉鎮，累計曾停電戶數已逾1萬多戶。台電人員積極搶修，至今天早上9時，仍有422戶停電。



