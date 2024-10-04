李育昇：朱亞虎認行賄　要連結柯文哲還很長

富達法律事務所主持律師李育昇接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，涉案的前威京集團子公司鼎越開發董事長朱亞虎坦承行賄，案情有重大進展。柯文哲1日出招拒絕被提解出庭應訊，檢察官罕見准許。富達法律事務所主持律師李育昇接受中評社訪問分析，柯文哲可能是需要爭取更多時間，準備應對朱亞虎坦承行賄的相關說詞，不過檢方要將朱亞虎連結到柯文哲收賄，尚有很長的路。



李育昇表示，根據過往實務經驗，基本上從來都不曾看過有在押被告會拒絕提解出庭應訊，且還被檢察官准許，柯此舉確實特別，因當天連柯的委任辯護律師都已在台北地檢署等候，足見柯此舉並未與律師談過，是柯自己決定。柯或許有些事還在想要怎麼準備，與其馬上被拷問，不如爭取點時間想想看應對。



李育昇，英國新堡大學法學博士，律師執業20年，現任富達法律事務所主持律師。歷任勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理、德勤商務法律事務所資深律師、建業法律事務所、中國文化大學兼任助理教授、高雄師範大學兼任助理教授、中山大學生物醫藥研究所兼任講師等。專業領域為國際國外問題、企業法律事務。

