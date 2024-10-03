山陀兒登陸南台灣　黃偉哲：13級強風勿輕忽

台南市長黃偉哲召開災害應變中心第5次工作會議。(照:台南市政府提供) 中評社台南10月3日電／山陀兒颱風侵台，民進黨籍台南市長黃偉哲今日上午主持台南市災害應變中心第5次工作會報，他表示山陀兒颱風不僅行進緩慢，預計登陸地點也持續改變，因此台南市已經嚴陣以待，落實各項防颱準備工作。至於明天是否停班停課?黃偉哲說，必須持續觀察颱風動向，並評估南部下午雨量與風勢，預定待晚間8點有較明確精準結果才會宣布。



根據氣象署最新資訊，中度颱風山陀兒已於今天中午12時40分於高雄小港登陸。



黃偉哲表示，山陀兒颱風步伐緩慢且行徑路徑一直在改變，南部這幾個縣市已經嚴陣以待，包括沿海部分已經嚴加注意，同時啟動地窪地區的大型水閘門，估計風雨最大時間落在3日晚間，絕對不能掉以輕心。



依據氣象署最新資料顯示，颱風山陀兒強度有持續減弱趨勢，暴風圈亦有略為縮小，惟受到颱風及其外圍環流影響，周圍強風豪雨仍會對台灣造成影響，須慎防颱風暴潮及海水倒灌情形，且西半部沿海空曠地區將陸續出現10級以上強陣風。



黃偉哲表示，對於沿海低窪地區的部分，市府皆已進行嚴格管制處理，透過啟動大型水閘門來防範淹水與避免暴潮情形，因此，到目前為止台南市境內並沒有發生淹水情況，不過依然不能掉以輕心，仍然須掌握中央氣象署最新相關資訊，各局處都能記取過往經驗，事前全力加以防範。此外，目前在將軍與安平地區，由於出現潮位較高情況，他也要求水利局務必加以防範，做好相關整備作業，以避免災情傳出，保障人民生命安全。



至於台南是否將連放4天颱風假？黃偉哲說，根據中央氣象署會報，台南明天是否上班上課、停班停課，將延遲到8點公佈：他進一步解釋，那時風雨可以明顯確定，接下來預測風向雨量，因此將公布時間移到八點，同步也聯絡通知其他鄰近縣市。