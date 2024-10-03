強風狂吹！高雄港碼頭貨櫃飛起來了

高雄港貨櫃場貨櫃被吹翻。（照片：爆料公社二社臉書） 中評社高雄10月3日電／中颱山陀兒今天中午12點40分在高雄市小港區登陸，高雄市政府發布緊急避難通報，提醒民眾恐會有致災性強風，應儘速至室內躲避，高雄市各區公所也即時開放民眾避難。網友也在臉書分享，某碼頭中數個貨櫃被強風吹飛，整個過程剛好被監視器拍下來，驚人一幕吸引近5千名網友點讚討論；高雄港務公司證實，影片地點發生在高雄港第七貨櫃中心。



一名網友3日在臉書“爆料公社二社”貼出一段影片，只見碼頭正經歷狂風暴雨，貨櫃集散地已經被強風吹得一團亂，剛好又有數個貨櫃直接被吹飛，一連翻了好幾圈，過程全被監視器拍下，讓原PO驚呼“碼頭的貨櫃飛起來了！”



影片上傳僅半小時左右就吸引近5千名網友點讚，紛紛喊“直接飛起來，嚇死”、“說沒風沒雨的看一下”、“天哪，命比較重要，這種天氣誰要上班”、“差點以為這是碼頭貨櫃，原來是疊疊樂積木啊”。



高雄過港隧道旁貨櫃場則在山陀兒強風猛襲之下，多個貨櫃接連被吹起，據瞭解，一個空櫃重達3.8噸，看起來堅固，但其實很脆弱。港警總隊初步瞭解，目前港區周圍有部份貨櫃場的貨櫃被吹動，無法確認是否轄區內，但因風大雨大，員警為安全因素暫無法外出檢視。



“高雄好過日”臉書粉專指出，稍早二港口測得破紀錄的56.3m/s 17級陣風，雖非正式氣象站紀錄，但已超過賽洛瑪的53m/s，是高雄史上最強風速。高港也紀錄到8.4公尺浪高（接近三層樓），滔天巨浪已經襲擊高雄港3小時以上。