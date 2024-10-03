南投茶博會場先拆除全力防山陀兒攪局

南投茶博特色館這兩天忙著以繩索加固，加強防颱。(照:南投縣政府提供) 中評社南投10月3日電／南投縣政府主辦的 2024 南投世界茶業博覽會，將於10月5日至13日在中興新村盛大舉行，卻遇山陀兒颱風攪局，縣府決定大型棚架先用繩索加固，小型帳蓬則先拆除放置現場。南投縣農業處今天表示，茶博將如期舉辦，5日的千人擂茶、6日的千人茶會，則會因應當天天氣，以替代方案舉行。



南投茶博是台灣茶業年度盛會，今年規畫“有機島茶”、“iTQI”、“原生山茶”等30棟特色館，而邀集全台209攤“台灣優質茶葉展售區”，可一次品嘗全台各地好茶。5日到13日9天活動期間，還安排國際茶席展演、茶藝文化表演，最受民眾歡迎的千人茶會、千人擂茶報名更是秒殺，今年更有兩場演唱會，相當熱鬧。



茶博主要場館、攤位，都是以鋼構棚架或帳蓬搭建組合，這幾天工作人員都忙著場館搭建，以方便參展單位或廠商進場布置，沒想到山陀兒颱風來襲，加上行進速度緩慢，讓茶博工作人員神經緊繃，原本應該已經搭好的帳篷怕大風大雨吹壞不敢搭，但遲遲不搭又怕延遲活動。



南投縣農業處摪示，為了確保茶博進度和會場安全，這兩天農業處幾乎全程警戒，除了討論如何防颱外，更要確保茶博活動順利進行，除了緊盯氣象預報資料掌握颱風動向，並對茶博會場做好布置。



經過討論，大型特色館因為結構穩固，決定以繩索和加重物穩固，做好防颱措施。展售攤位以小型帳蓬為主，難以抵抗強風豪雨，因此先拆除棚架，就地保存，等風雨過去在重新搭建。