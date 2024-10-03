嘉義市太有才　連紅綠燈都有“火雞在走”

嘉義市政府結合青年創意，讓小綠人行人號誌燈多了火雞圖案。（嘉義市政府提供） 中評社嘉義10月3日電／嘉義市以火雞肉飯聞名全台，為強化在地產業存在感，嘉義市政府結合青年創意，跨域合作將交通號誌融入設計思維。現在民族路、文化路口及中正路、興中街、光華路交叉路口的小綠人行人號誌燈上方都多了火雞圖案，不少民眾看了都說有創意、好可愛。有網友將火雞行人號誌燈上傳到網路，許多民眾笑翻，直說“這是嘉義市獨一無二的奇景”。



嘉義市的火雞肉飯是當地特色美食，許多店家都有賣火雞肉飯，市府曾做過統計，全市有100多家餐飲店賣火雞肉飯，比便利超商數量還多。嘉義市政府還曾舉辦活動，由店家製作創金氏世界紀錄的“世界最大碗火雞肉飯”，經過多年行銷，火雞肉飯已是遊客到嘉義市旅遊的必吃美食。



最近有網友在市區如文化路與民族路口、中正路路口發現，路口的行人號誌燈有別於一般的小綠人，上方還加裝“火雞行人號誌燈”，會依照燈號變換造型。在紅燈時出現火雞靜靜等待，綠燈時火雞就會行走、變成香噴噴、冒煙的火雞肉飯。讓許多民眾笑翻，直說“火雞不敢來嘉義市了，走在馬路也會變成火雞肉飯”。



市府交通處表示，火雞燈的創意源自於市府推動“有事青年實驗室”計劃補助案，市府交通處媒合由陳長毅，葉蕙瑄，王薏瑄3位年輕人所提“雞燈城市”創意發想，與交通號誌廠商尚正科技公司進行LED面板技術設計開發，讓這項播放火雞號誌的交通創意真正落地實現。後續選定嘉義車站前中山路與林森西路口，以及中山路、仁愛路、中正路口等兩處小綠人燈箱進行此項試辦工程，融入火車站前廣場上的大白熊裝置藝術，將知名插畫家莊信棠無償提供的大白熊設計圖樣進行LED面板技術設計開發。



目前安裝的火雞行人號誌燈是試辦性質，若試辦地點沒有負面影響，將會持續設置。而嘉義市還有女版小綠人，也是頗有特色的行人號誌燈。