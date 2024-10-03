颱風天基隆長庚醫院火災　126人疏散無傷亡

基隆長庚醫院頂樓血液透析病房發生火警。（照片：基隆市消防局提供） 中評社基隆10月3日電（記者 張穎齊）中度颱風山陀兒襲台，基隆市不少地方發生淹水災情，而基隆長庚醫院頂樓3日中午則發生火災，院方已緊急疏散洗腎病患及家屬共126人，所幸無人傷亡受困。不過基隆各處仍傳出部分風災，基隆市政府、消防局全力救災中。



位在基隆市安樂區麥金路的基隆長庚醫院13樓頂樓，中午發生火災，濃煙密布，消防局緊急到場救援。院方人員表示，長庚醫院於中午12點25分左右，都已將全部頂樓血液透析病房的洗腎病人80人、家屬46人，共126人撤離完畢，完成排除，目前沒任何人員有受傷等狀況問題。



消防局指出，疑似是頂樓管道間冒白煙，消防局第一時間緊急派遣16車41人、現場由二大隊長高瓊瑤指揮。12時38分除長庚醫院工務人員外其他人員已撤出。13樓血液透析病房共疏散病患80人及家屬46人，目前無人員受傷受困，現場有防煙區劃發揮功用，未影響其他區域，12時59分，目前進行排煙中。



另外，基隆市山區仍有土石流、淹水災情，中國國民黨籍基隆市長謝國樑及市府團隊、警消、工程單位、民進黨籍基隆市議員張顥瀚、砂子里長陳俊宇等人，均在各處協助處理中。