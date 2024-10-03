雷神A台灣錢！ 趙少康嗆“賴政府”不敢吭聲

雷神A台灣錢，趙少康嗆賴清德，敢拿批陸力道的十分之一譴責美國嗎？（照片： 趙少康臉書） 中評社台北10月3日電／美國對外軍售承包商“雷神公司”，近日被爆在承辦相關業務時存在不法價格欺詐行為，軍售價格涉及高報，當中牽涉兩項對台灣對台軍售案，消息獲台軍方證實。前中廣董事長趙少康3日在臉書發文怒批，“賴政府”面對這些事一聲都不敢吭，簡直“喪權辱國”，他們敢“拿出批判大陸十分之一的力道”去批評美國嗎？



針對雷神案，台軍方日前發聲明表示，本案經國際媒體披露，是由美國政府主動調查、通知台灣，並將代為向廠商求償，前美司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予台灣。但“國防部”也再提“疑美論”操作，指出跡證明顯，相關訊息對台“國防”安全、台美關係都是一種傷害，須提高注意。



趙少康表示，民進黨政府面對雷神公司把台灣當盤子，以及先前軍援品瑕疵的應對方式，簡直“喪權辱國”，令人感到悲哀。首先，雷神公司一事被媒體踢爆後，“國防部”竟提到疑美論、認知作戰，簡直莫名其妙，台灣每年向美國採購高額武器的錢都是民脂民膏，雷神A了台灣的錢，“國防部”不只不敢大加譴責，還搬出抗中保台的說法，碰到美國就噤若寒蟬，簡直沒種到極點，還好意思給人戴紅帽子來轉移焦點。



針對美國軍援品過期、發霉一事，趙少康說，美國根本就是想清庫存，逼台灣硬吞，若真的打仗，難道要讓軍人用這樣的裝備上陣？面對這兩件事，民進黨政府一聲都不敢吭，難怪美國完全不把台灣放在眼裡。



趙少康痛批，當官要有格調，“國家”更要有自己的主張跟立場，才有“國格”，不能遇到美國就軟了。拿出批判中國大陸力道的十分之一，維護台灣利益譴責美國的軍工政複合體，賴清德敢嗎？