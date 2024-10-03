“正國會”成員投靠英系？台中3綠議員否認

台中市議會民進黨團總召蕭隆澤表示，若為了台灣好，不排除任何一位好朋友。（照:蕭隆澤提供） 中評社台中10月3日電／民進黨派系版圖逐漸挪移，台北政壇傳出“正國會”議員帶槍投靠英系，另台中市議員何文海、議員李天生也傳被納入英系勢力。對此，兩人今天異口同聲說“沒有啦！”不過，屬於英系的民進黨台中市議會黨團總召蕭隆澤表示，目前沒聽到相關消息，若為了台灣好，不排除任何一位好朋友。



《中時新聞網》報導，針對民進黨派系版圖傳出逐漸挪移，市議員李天生認為，派系消長很正常，尤其議員部分具指標性，因六都議員是當然黨代表，民進黨權力結構都在黨代表身上。



李天生提到，“正國會”之前傳出“立委”陳亭妃等人意見不同而分開，這群人當然會找志同道合的結合，但未來動向也不知道，可能是這樣，才讓台北政壇解讀為投靠英系。李天生強調，自己派系色彩較淡化，跟黨內每個人都處的很好。



之前被“正國會”除名的何文海則指出，找個人的理念是每個人的自由，至於自己會不會投靠英系？何文海說，“沒有啦”，那是之前的傳聞，目前還沒想到那麼多。



市議會黨團總召蕭隆澤表示，目前沒有接獲這方面的相關訊息，民進黨內大家都是好朋友，只要是為了台灣好，有共同理念，不排除任何一位好朋友，1加1若可以發揮大於1的功能，這都是好事。