韓國瑜邀朝野和解飯　藍黨團促卓回應三訴求

國民黨團書記長林思銘。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電（記者 楊騰凱）“賴政府”明年度總預算目前在“立法院”卡關，“行政院長”卓榮泰委請中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜設宴，邀請藍綠白朝野三黨團幹部吃“和解飯”。對此，國民黨團書記長林思銘向中評社表示，總預算僵局能否突破，還是要看“政院”有無拿出善意，尊重“立院”的修法編足預算。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因包括“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。另外，“立法院”也決議公糧收購價格由26元提高至31元、健保點值也從1點0.9元調高至0.95元，但這些項目“行政院”竟然完全沒有編入明年度總預算。



卓榮泰委託韓國瑜設宴，邀請藍綠白朝野三黨團幹部吃“和解飯”，時間是4日晚上，地點在以江南料理聞名的“點水樓”餐廳。



點水樓為南僑集團經營，主打江南料理、點心，菜系遼闊，包含了杭幫、蘇幫、揚幫、滬幫、甬幫等菜式名餚。



和解飯局上，國民黨團會表達哪些訴求？



林思銘表示，對於國民黨團的主張，“行政院”應該要有善意回應，包括原住民保留地禁伐補償應該編足，這是依法應該編的預算，“行政院”當然應該編足。第二點是公糧收購價格提高，這是“立法院”上會期做出的主決議，那麼明年度總預算該如何達到我們的要求？第三點是“立法院”也決議，健保點值要達到0.95元，“行政院”如何執行？政策上如何安排達到？“政院”的態度都應該拿出來，應該拿出善意回應，以示對“立法院”的尊重。



如果當晚協議氣氛不好，綠營是否不應該甩鍋給韓國瑜？



林思銘指出，現在是“行政院”拜託韓國瑜召集三黨見面吃飯，是對方來拜託的，韓國瑜站在“立法院長”的高度，就幫忙對方促成這個飯局，一起見面把事情談清楚，讓卓榮泰能對各黨各派把話說清楚，坦白講韓這樣做也是好事，他也認為不說對方在甩鍋。



林思銘指出，然而現在總預算的僵局能否突破，終究要看“行政院”有沒有拿出善意，尊重“立法院”主決議，然後依“原住民保留地禁伐補償條例”編足預算。