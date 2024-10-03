高雄林園石化工業區跳電　廠商被迫停產

高雄林園石化廠區。（中評社 資料照） 中評社高雄10月3日電／山陀兒颱風強勢襲台，南部高屏地區影響嚴峻，高雄林園石化工業區今天上午11時許，一條特高壓供電迴路發生跳電、壓降，導致東聯、台達化、亞聚、台灣氯乙烯和台灣石化合成等廠區被迫停產。而中油因應下游減量進料乙烯等原料，新三輕和四輕兩座輕裂廠同步降載運轉中。



中油表示，高雄林園石化工業區此次一條特高壓供電迴路發生跳電、壓降意外，經了解，可能是興達火力發電廠的輸電系統出狀況，造成供電不穩。



根據台電統計，受到山陀兒颱風影響，高雄停電戶數一度達到9.6萬戶。“全國”曾停電用戶數24萬1343戶，已修復用戶數13萬4484戶，仍停電用戶數10萬6849戶，目前復電率約為93%，停電戶數最多落在高屏地區；屏東縣曾停電6萬6187戶，未復電5萬5369戶；高雄市曾停電9萬6187戶，未復電5萬5369戶；雲林縣曾停電1萬7989戶，未復電2106戶。



該工業區內被波及的石化廠包括有東聯、台達化、亞聚、台灣氯乙烯、台灣石化合成和台灣苯乙烯等廠家；其中，台灣苯乙烯因配備有另一條迴路可使用，加上本身也有汽電共生設備，正逐步恢復運作中，其他業者目前則尚處於停產狀態。



而中油石化事業部現有兩座輕裂廠新三輕和四輕，因應上述工廠停擺，正以七成的開工率操作，待下游恢復生產，即可提高煉量。



