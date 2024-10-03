電價爭議　廖偉翔批綠：賣菸的比救命的重要

藍委廖偉翔批評賴政府凍漲菸草製造業電費，卻調整醫院電費。（截圖自廖偉翔提供影片） 中評社台北10月3日電（記者 張嘉文）電價費率審議會日前拍板調漲工業用電12.5%，凍漲民生用電。中國國民黨籍“立委”廖偉翔今天表示，他發現菸草批發和菸草零售用電完全凍漲，而醫學中心和區域醫院的電費卻是全漲，看起來在“賴政府”心中，賣菸的比救命的重要。



台電虧損狀況嚴峻，電價費率審議會日前決議，民生住宅電價凍漲，產業電價平均調漲12.5%，但用電衰退逾5%及產值（或營業額）衰退15%以上產業凍漲，新電價將在10月16日上路。



廖偉翔今天對此表示，魔鬼藏在細節裡，台電的附表中衹有18種產業凍漲，68種產業漲7%，不在列表的就是漲12.5%，但其中“菸草批發”和“菸草零售”完全凍漲，“菸草製造”則是跟診所一樣都要漲7%。然而，依照台電已經公布的附表，醫學中心和區域醫院要全漲，顯然在政府心中，賣菸的比救命的重要。



廖偉翔提到，獸醫業和動物飼料業也是完全凍漲，對比醫學中心和區域醫院要全漲12.5%，台電衹有在新聞稿中說，將以深度節能計劃專案協助，減輕電費負擔。不禁讓人想問，難道救人命的醫學中心和區域醫院的電價不值得凍漲嗎？這也難怪醫界大多表示心寒。



廖偉翔批評，政府平常喊同島一命，又要醫護人員做功德，但關鍵時刻政府卻向特定產業靠攏，不顧醫護人員死活，人民健康權益在執政者心中的地位，在電費凍漲行業附表中展露無遺。