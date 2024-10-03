屏東東港安泰醫院火警釀9死　檢調要查

屏東縣東港安泰醫院3日上午發生嚴重火警，醫院門口擠滿病患及家屬。（民眾提供） 中評社屏東10月3日電（記者 蔣繼平）颱風山陀兒襲台並於中午登陸高雄，上午風雨正強時，屏東縣東港安泰醫院不幸發生嚴重火警，截至目前為止已釀9人死亡悲劇。對於本次嚴重火警災情，屏東地檢署下午表示將在現場救災告一段落後，請消防、刑事專業鑑識人員，進場調查蒐證。



屏東縣東港鎮安泰醫院3日上午發生嚴重火警，疑似2樓配電室起火，屏東縣消防局上午7時41分接獲報案前往搶救，由於疑似起火的機電大樓2樓配電室有大量電器、高壓線路，延燒至存放大量醫療器材的3、4樓，加上又是颱風天，增加搶救難度，火勢於下午1時8分火勢撲滅。



屏東東港安泰醫院D棟324名病患，已尋獲323人，尚有一名病患失聯，截至目前為止，已造成9人死亡，其中8人為病患、1人為醫院員工。8名死亡病患在各樓層發現，分別為5樓4人、10樓1人、11樓3人。1名死亡的員工則是機電房員工，當時正在值班，救出時已無生命跡象。



屏東東港安泰醫院創辦人為蘇清泉，同時也是中國國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委。蘇清泉3日接受媒體訪問表示，OHCA的主要都是臥病在床的行動不便老人，住院由看護照顧，因年紀大、身體狀況不好，又被濃煙嗆傷後不治，已通知家屬。



針對屏東東港安泰醫院嚴重火警，屏東地檢署下午也對外發布新聞稿表示，在不影響消防救災、救人第一之前提下，由主任檢察官陳麗琇指揮相關人員著手調查醫院現場相關資料，並將在現場救災告一段落後，請消防、刑事專業鑑識人員，進場調查蒐證。