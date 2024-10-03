連放颱風假遭批　張善政：讓受傷人數降最低

張善政今日主持災害應變中心會議。（照片：桃園市政府提供） 中評社桃園10月3日電（記者 盧誠輝）山陀兒颱風今日中午從高雄小港登陸，首當其衝的高雄和台南陸續傳出災情，氣象署預估隨著暴風圈逐步北上，將對桃園以南構成威脅。而已連放2天颱風假的桃園目前僅傳出零星災情，遭部分民眾質疑批評。對此，中國國民黨籍桃園市長張善政今日表示，他相信停班停課可以讓受傷人數降至最少。



張善政今日主持山陀兒颱風災害應變中心第二次工作會議，並透過視訊同步與13區公所連線，瞭解市內災情及相關應對措施。張指出，桃園已於上午11時30分進入颱風陸上警報範圍，颱風風勢強勁，目前桃園市已出現多起因陣風過大而導致的民眾受傷事件，截至中午12時為止，已有18人因強風受傷，其中14人已順利出院，另有4人仍在醫院接受治療，傷者包括因國道飛散物造成的事故，以及工地與騎車時因強風而摔傷的案例。



張善政表示，市府宣布颱風停班停課是基於氣象署的預測情資，儘管部分市民質疑風勢，但依照標準停班停課有助於降低事故發生的風險。張也感謝台電的迅速應變，已完成大部分停電區域的搶修工作，相信剩餘地區將盡速恢復供電。張強調，市府若沒宣布停班停課，就怕受傷人數會更多，他相信停班停課效果是有的，讓受傷人數降至最少。張也提醒市民務必保持警覺，配合防災措施，並做好防災準備。



桃園市消防局指出，截至今日上午11時，共受理52件颱風相關災情，桃園市各單位持續進行災害應變與搶修搶險作業。截至目前警察局共疏散164人遠離山區及沿海危險區域，並已劃定觀音濱海遊憩區、蘆竹海湖地區、新屋永安漁港、大園竹圍漁港、復興山區等5處為警戒區域，呼籲市民朋友在颱風警報解除前，請勿進出上述區域，確保人身安全。