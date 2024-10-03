卓急找韓解套　白委吳春城：哪有退讓空間？

吳春城。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／針對“立法院”藍白退回“賴政府”明年度總預算，朝野互不退讓陷入僵局，民眾黨“立法院”黨團副總召吳春城3日批評，“行政院”對綠委提案開綠燈編足預算、封殺在野黨“立委”的提案，顯然“賴政府”是“將國庫當黨庫”。若編列預算非以人民福祉為出發點，還有審的必要嗎？他更強調，民進黨若自己不動，在野黨哪會有退讓空間？



“行政院”明年度總預算案，因少編已修法通過提高的原住民禁伐補助金、公糧收購價格，在“立法院”遭藍白聯手退回，民進黨團更強硬喊出“違法“違憲”，騎虎難下的“行政院長”卓榮泰找上中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜盼解套，韓預計4日晚上邀藍綠白三黨團3長餐敘，台灣民眾黨已表明基於禮數將出席。



吳春城3日表示，民眾黨一心想讓“國家”正常化，提醒民進黨不要搞權力一把抓的獨裁，更不能“將國庫當黨庫”，如果預算編列不是以人民福祉為出發點，那預算還要繼續審下去嗎？



吳春城指出，民進黨在“立法院”上個會期對“國會”改革”大玩認知作戰，這個預算審查會期則明顯是要玩“資源戰”，“行政院”大幅地擴增編列預算，更創下歲出、歲入同時首度突破新台幣3兆元的預算規模，經費可說是非常的充裕，但是細看編列預算內容，“行政院”對於民進黨“立委”的提案幾乎都大大方方地編足預算，卻對在野黨“立委”提案、甚至三讀通過的“福國利民”法案一律封殺。



吳春城說，這次民進黨找一堆理由就是不肯編足原住民禁伐補償，但媒體文宣費卻一口氣從9億元暴增為14億元，這種作法就是“將國庫當黨庫”，難道人民納稅錢就只能花在民進黨想做的事情上？將預算案當成了政黨攻防戰？如果民進黨都是如此做法，而不是以人民百姓為出發點，那預算還要繼續審下去嗎？



吳春城認為，掌握政府權力、資源，佔有絕對優勢的民進黨如果自己不動，在野黨哪會有退讓空間？台灣民眾黨的想法很單純也很清楚，就是要讓“國家正常化”，包括媒體中立、能源政策、“中央”地方財務劃分、司法正義等。若民進黨想做的就是獨裁、權力一把抓，所有的改革都不做，一心只想擴大自己的權力，把“國家”機器當成民進黨的選舉機器，目的就是要殲滅在野黨，那進一步造成的政治、社會衝突就在所難免。所謂“當家不鬧事”，提醒民進黨不要眼中衹有權力，卻完全忽視並犧牲了人民的權益。