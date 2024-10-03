擴替代役召訓逾9倍“內政部”：強化防衛韌性

台“內政部長”劉世芳。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／“內政部”今年將擴大備役替代役男召訓名額達5萬8618人，是往年的9倍以上。“內政部”3日發新聞稿指出，為強化替代役備役役男全民防衛韌性及防災能力，已於今年3月、5月邀集警察機關、消防機關及地方政府召開2次協調會議，就各項召訓問題研商討論，並訂頒“113年替代役備役役男治安維護組、防災救護組訓練業務宣導及注意事項”，以利各機關召訓作業遵循。



因應全民“國防”兵力結構調整，2016年起，實施替代役備役召訓，“內政部”規劃自今年起擴大召訓量能，從2022年的2958人、2023年的6505人，大幅提高至5萬8618人，是以往的9倍之多。



“內政部”3日發出新聞稿表示，今年替代役召訓人數較以往大幅提升，且“警政署”、消防署初次辦理，需與地方政府協調事項甚多，“內政部”將持續精進召訓作業。



“內政部”指出，未來也將透過防災士訓練，提升備役役男的自救互助能力，強化個人在災害發生時的應變能力，進而協助社區與社會的安全，確保國家面對緊急狀況時，得以正常運作，讓替代役備役人力成為“國家安全”及社會穩定堅強的後盾。



“內政部”說，感謝各界對備役役男召訓工作的支持與理解，未來將持續優化召訓機制，並與各單位合作，為全民防衛及災害應變能力的提升共同努力。

