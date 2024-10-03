山陀兒登陸挾暴雨　高雄市區淹半個輪胎高

民眾拍下鼓山區銘傳路下午暴雨的積淹水情形。（中評社） 中評社高雄10月3日電（記者 蔣繼平）颱風山陀兒今天中午從高雄登陸，午後市區開始強降雨，造成市區多處路面積淹水。鼓山區銘傳路午後就被拍下路面遭黃色泥漿水淹沒的情況，呂姓住戶說“上次凱米颱風才剛淹過，好慘，祈求颱風趕快過去”。同樣是鼓山區的農勝路與大順路口，也民眾被拍下水淹半顆輪胎高的畫面。



高雄市政府下午表示，氣象署已針對高雄全區發布超大豪雨特報，提醒低窪地區市民朋友務必做好裝置防水閘門堆置沙包準備，因颱風移動速度緩慢、滯留，仁武、大社、三民、楠梓與鼓山區，可能因為累積雨量驚人，發生積淹水情形，請市民朋友嚴加防備。



高雄市府下午4時26分指出，根據資料顯示，目前時雨量破百區域：仁武區143mm、大社區119.5mm、三民區106mm，均已超過凱米颱風紀錄。以3小時最大雨量紀錄：楠梓區194.5mm、鼓山區157.5mm，也須提高警覺。



高雄市水利局指出，今天山陀兒颱風及外圍環流帶來強風大雨，加上強風導致許多樹木及葉子被吹斷，塞住水溝排水孔，路面因此積淹水。目前尚未接獲通報有大樓地下室進水發生災情，環保局已派人清除堵塞的異物。