高雄港碼頭卸煤機傾倒　前鎮13艘漁船斷纜

颱風山陀兒3日從高雄登陸，高雄港區風強雨驟，75號碼頭內中鋼機械所屬卸煤機傾倒。（高雄港提供） 中評社台北10月3日電／颱風山陀兒3日中午從高雄小港登陸，高雄港風雨強勁，有13艘漁船從前鎮漁港斷纜漂至港區碼頭等處。此外，高雄港75號碼頭卸煤機在下午1時許傾倒，幸無造成人員傷亡。



根據《中央社》報導，台灣港務公司高雄分公司表示，颱風帶來強風巨浪，高雄港75號碼頭內中鋼機械公司所屬卸煤機在3日下午1時30分傾倒，所幸未造成人員傷亡。



根據高雄港初步統計，有13艘漁船漂移至港內水域，其中穩豪、穩豪168號、富遠壹號、北盛8號、慶豐787、溢豐、金永穩、金誠穩、金翔鵬等漁船，現在漂至122號碼頭旁的德利造船廠水域灣澳，現場有2條拖船戒護。



高雄港表示，另外4艘漁船，包括安成、魷達101、大園11、笙發近中午從前鎮漁港漂出，現在漂流至高雄港121碼頭，現場有2條拖船戒護，目前還算安全，以上狀況無立即危險，已請戒護拖船定時回報現場狀況。



此外，目前前鎮漁港內有6艘漁船已斷纜，但未漂出，高港已派遣台港勤公司2艘拖船至現場協助，其中1艘於漁港內協助推頂，另1艘於漁港堤口戒護，封堵住堤口，以防漁船漂出。另外，由環球海事公司派遣1艘拖船於前鎮漁港附近水域戒護。



高雄港指出，已通知高雄市海洋局要求漁船進行繫纜加固等必要措施，目前小港風浪強勁，無法立即將漁船拖回漁港，後續須視海氣象情況，再將漂出漁船拖回前鎮漁港。此外，目前港內商船及工作船繫泊狀況尚可，無異常狀況。