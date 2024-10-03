安泰醫院火警9死　蘇清泉：負全責絕不逃避

國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉，是安泰醫院的創辦人、榮譽院長。（中評社 資料照） 中評社屏東10月3日電（記者 蔣繼平）屏東東港安泰醫院3日發生嚴重火警，釀9人死亡慘劇，屏東地檢署也將介入調查。屏東東港安泰醫院創辦人為藍委蘇清泉，同時也是參選2026屏東縣長的熱門人選。針對綠營的抨擊，蘇清泉下午接受媒體聯訪時表示，醫院每月皆有例行消防檢查，該換的設備都有換、不敢怠慢，排煙系統與一般醫院設計無異，機電起火原因仍待明天火調，該負什麼責任就負什麼責任。



屏東東港安泰醫院配電室3日起火，上午7時41分通報火警，下午1時8分火勢撲滅，共釀9人死亡，其中8人為病患、1人為機電房員工。截至下午6時已有113位傷病患轉院救治。屏東地檢署檢察官也已進場調查蒐證。



對於親綠媒體人周玉蔻指出，這次國民黨“立委”全都異常安靜的閉上了嘴巴，原因是安泰醫院的創辦人、榮譽院長正是國民黨現任不分區“立委”蘇清泉，周更指火災奪命是管理不當原因居多，且該負起防範未然重責的院方領導階層與蘇清泉關係密切。



蘇清泉認為火警與颱風脫不了關係，他提及昨晚供電不穩，自動切換系統不斷跳轉，反而不如醫院自行使用發電機穩定。蘇同時建議台電若遇此情況直接斷電，八八風災時曾停電5天，當時啟動醫院發電機沒有狀況。



蘇清泉強調，罹難者後事處理尊重家屬意見，醫院會全部負責，撫卹部分員工勞保、團險都有，也會加碼賠償；罹難者多為臥床長輩，後續補償將盡力做到圓滿，絕不逃避責任。