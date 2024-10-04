吳子嘉語中評：賴清德正面臨內外問題夾擊

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北10月4日電（記者 黃筱筠）有媒體報導高雄市長陳其邁、中常委王世堅、不分區“立委”張瑞雄形成“英系鐵三角”。《美麗島電子報》董事長吳子嘉接受中評社訪問指出，英系目前並未有這麼大的危機感，除了王世堅敢在外面批評賴清德外，其他的人都相對低調。陳其邁尤其低調，不會特別凸顯他自己，一定會做滿市長任期，中間不會去接任“行政院長”。陳看到“賴卓體制”也會知道“閣揆”卓榮泰並未有什麼角色，主要還是賴主導，但任期滿之後，是否有機會接任“閣揆”，則要看狀況。



吳子嘉還提到，除了民進黨內有雜音，賴清德目前外部問題有三把火在燒。一個是柯文哲案子，一定要有成果，如果沒有亮麗成果，賴的打貪紅利衰退中；第二是要維持40萬民力；第三是大法官對廢死“釋憲”，等同於實質廢死。這三把火還會繼續燒，主要是賴與民間完全沒溝通，沒有溝通的政府才是大問題。



至於被“正國會”除名的“立委”陳亭妃是否加入英系運作，吳子嘉認為，這有關於2026縣市長與議員提名問題，王世堅當然是英系，跟賴關係屬於“監督賴”的角色，王世堅沒有出席賴宴請“立委”的餐敘，卻出席“行政院長”卓榮泰餐敘，王還表示意見，另外蘇系“立委”吳秉叡、新北市“立委”林淑芬等，也都表示意見，主要是對於賴清德下達“立委”出席委員會、黨團大會、院會黨需全勤等三點指示有意見。

