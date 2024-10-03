醫院比不上賣菸的？台官方急轉彎漲菸商電價

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／台電日前依“經濟部”電價審議會決議公告“菸草製造業”減半調漲7%，大型醫院電價卻要調漲14%，引發痛批“救命的比不上賣菸的？”。“經濟部”3日發新聞稿宣布，菸草製造業調14%，醫院診所、餐食及外燴及團膳承包業、花蓮旅宿業等業別凍漲。



台官方拍板10月16日起調漲產業電價最高14%，但也給予部分衰退產業減半調漲（7%）或凍漲。



台“經濟部”表示，菸草製造業雖符合用電及產值衰退的標準，但考量政策與公共利益，避免引起鼓勵吸菸、違反衛生健康政策的疑慮，因此菸草製造業擬將不予凍漲電費，比照一般產業用電用戶調漲14%。此外，食品、飲料及菸草製品批發業、食品、飲料及菸草製品零售業兩類用戶，也將當中專售菸草的用戶分類出來調漲14%。



至於醫院及診所的部分，考量到醫療與民生物價相關性較高，也擬全部改為凍漲。“經濟部”說，事實上原來的75%診所用戶，本就使用小商家的計費方式，已是凍漲不受影響，至於25%（1256戶）較大型的診所，考量同一產業類型應以同一標準，此次也建議電價審議會，醫院診所都改為凍漲，後續則比照社福、學校、農漁用電，再行與主管機關協調後續預算編列議題。



“經濟部”指出，考量民生物價影響，針對餐廳、攤販等用戶，原採用小商家方式計費者本就凍漲，另有較大型的餐廳，分類在餐食業及外燴及團膳承包業，因其與民生物價相關性較高，擬自調漲14%改為凍漲。至於花蓮地區的旅宿業，由於震災後又遇颱風影響，將參考0403地震的災後電費優惠，不予調漲。



“經濟部”強調，相關調整方案，已與電價費率審議會委員口頭報告，後續將採取書面方式確認，並將相關資訊列入會議資料及記錄作為正式補充。此外，本次調整產業電價，並非所有產業用戶都是依照行業統計分類調整。大部份小型產業用戶都是使用小商家（電費單電價種類一欄印有“表燈”者）的計費方式，本次均凍漲不在調整之列。例如民宿業，多數均屬小商家計費方式，此次亦不調漲。另用戶可於電費單上列示之“行業別”，判斷自身行業的電價調整幅度。