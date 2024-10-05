中評鏡頭：台灣最大240巨砲在馬祖南竿

大砲連營區位在馬祖南竿鄉清水村梅石澳附近。（中評社 盧誠輝攝） 中評社馬祖10月5日電（記者 盧誠輝）馬祖南竿鄉清水村梅石澳附近有一個超神祕的大砲連營區，目前營區衹有限度對外開放，團客須經連江縣政府向馬祖指揮部申請，散客也得持身分證經衛兵核對後才能進入，且部分營區禁止攝影，主因是在營區旁就有一座台灣現役最大的240巨砲陣地。



這座M1型240公里榴炮，是在1959年由美國提供，最後一次的發射時間是在1996年12月11日。240巨砲重達2萬多公斤，口徑24公分，一顆砲彈重達160公斤，光是砲台的輪胎就將近1個人高，需要12名士兵才能操作，射程23公里，可炸毀一座足球場大小的區域，過去有馬祖“鎮島之寶”美稱，威力不言而喻。



該營區是在1959年6月10日由砲兵643營第一連所進駐，當時正值823砲戰隔年，兩岸情勢相當艱難，砲兵部隊進駐馬祖有安定民心的作用。後來隨著馬祖戰地政務解除，時任馬防部指揮官張慶翔中將為了向過去砲兵的精神致意，決定在營區旁展示這座台灣現役最大的240巨砲，開放讓民眾參觀。



在馬祖從事旅遊業的王姓導遊告訴中評社，大砲連過去在馬祖是非常神秘的軍事單位，直接隸屬於馬祖防衛指揮部管轄，雖然居民都知道在該處藏有大砲，但都祕而不宣，砲兵連的阿兵哥也鮮少在外走動。且因大砲連的名稱一聽就知道有大砲在那邊，後來就以營區所在地的梅石陣地改稱為梅石連，直到營區部分開放參觀後，才又改回稱大砲連。