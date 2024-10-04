拜登軍援5.6億美元　趙麟：符合台所需？

台灣清華大學副教授趙麟。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月4日電（記者 鄭羿菲）美國總統拜登日前批准授權對台軍援5.67億美元，台灣清華大學副教授趙麟接受中評社訪問表示，美國對台軍售是一個長期持續性的工作，並不令人意外，這5.67億美元的項目是屬於美國對台軍事融資的一環，盤點美國武器庫存給台灣，但是否台灣迫切需要獲得的武器，其實不需抱太高期望。



美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前接受專訪提及，美日台任一方遇挑戰，另兩方必即刻救援。



趙麟說，谷立言7月8日就任前，曾在2021年至2024年擔任美國駐日本公使，也非第一次駐台，可以說谷立言對美日台三方地緣政治與歷史關係非常瞭解，必然要互相合作、幫助。不過，谷立言的發言也保持了戰略模糊，並沒有像前日本首相安倍晉三主張“台灣有是，就是日本有事”，立場這麼明顯。任何從事國際關係工作的人講類似谷立言的話都很正常，台灣不需要擴大解讀。



賴清德推動“全民國防”政策，召開“全社會防衛韌性委員會”、不簽署和平協議，是美國想要的方向嗎？趙麟認為，比較中性地來說，應該講“美國並不反對”，現在中國大陸並未因此有太多強烈的反應，至少算是美國容忍的範圍內，但若影響到中美維持穩定關係的大方向，美國就會有所決斷。



趙麟是美國哈佛大學甘迺迪學院碩士，在1982年到1986年，及1996年到2000年曾兩度駐美，分別出任台駐美國代表處政治組秘書及政治組、“國會”組組長。2001年返台後擔任“總統府”第一局長，2006至2009年出任史瓦帝尼“大使”。現為台灣清華大學清華學院副教授。



趙麟接受中評社訪問表示，相信在美國新任總統上任後，一定會與中日進行新一輪的高層接觸，中美日關係在明年應該會尋求比較穩定的發展，所以在面對中美日關係的大框架中，不太會有更壞的地緣政治衝突，台灣就必須審慎考量應對進退，若要採取一些冒進行為，可能得三思而後行。