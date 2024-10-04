兵凶戰危台軍志願役流失嚴重　栗正傑析原因

陸軍退役少將栗正傑。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月4日電（記者 張嘉文）台灣志願役官兵流失嚴重，明年度“國防”預算書編列的志願役“預算員額”16萬0749人，比今年減少5486人，超過3%，等於11個聯兵營。曾任烈嶼（小金門）指揮官的退役陸軍少將栗正傑向中評社分析，志願役人數減少加上提前退伍人數屢創新高，對台軍方來說非常嚴重。



栗正傑說，一種原因就是大家都感受到兩岸的兵凶戰危氣氛，留在軍中可能真的要上戰場，小命可能不保；另一種原因則是，退伍以後的生涯保障並不好，和當初想象有很大的落差，所以就不想繼續當軍人了。



栗正傑強調，軍隊裡面的人數愈來愈少，一個人要做兩個人的工作，份量越重，就會有人想趁著年輕到外面去另謀生活，演變成惡性循環。



栗正傑是退役陸軍少將，曾任烈嶼指揮官，戰爭學院戰略教官，陸官正50期、步校正278期、陸軍學院、“國防大學”戰爭學院畢業。



“國軍”志願役官兵流失嚴重，有媒體報導，從“國防部”的預算編列也可看出，流失人力的“重災區”，集中於士官、資深士兵，以及第一線作戰部隊。



栗正傑接受中評社訪問，談到目前台灣軍隊遇到的困境，他說，在精神戰力層次方面，讓他很痛心的是，現在軍隊中很多欺上瞞下的狀況，譬如軍力短缺的問題來講的話，部隊如果要形成完整戰力，一定要經過基礎訓練、中級專長訓練再到高級專長訓練，有完整訓練才可成為成熟的士兵赴戰場。