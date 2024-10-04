中評關注：盧秀燕放颱風假獲喊讚　有利有弊

盧秀燕坐鎮防災應變中心。（中評社） 中評社台中10月4日電（記者 方敬為）強颱山陀兒襲台，中南部災情慘重，國民黨籍台中市長盧秀燕連續在2、3日宣布停班、停課，這是繼今年7月凱米颱風後，台中市2個月內放4天颱風假，創紀錄。盧秀燕為2028大選熱門人選，此舉被聯想有政治意圖，儘管盧強調“目的只有防災”，臉書仍湧入大批讚好的網友留言“總統好”，代表已動見觀瞻，但同時決策也易被放大檢視，利弊值得觀察。



山陀兒颱風的暴風圈1日從西南方進入台灣，由於氣象署預報該颱風結構穩定，預判挾帶強風豪雨來勢洶洶，全台縣市政府2日都宣布停班、停課，值得注意的是，台中市未列入警戒範圍，但盧秀燕仍宣布放颱風假，引發討論，甚至3日繼續放假，連放2天颱風假，地方政壇解讀，“政治考量居多”。



盧秀燕對此說明，市府決策時，是根據氣象署提供資料判斷，另外，氣象署也通知市府，台中市的風力將達標，平均風速達到7級以上，以及最大陣風要達到10級以上。強調是依據科學以及氣象資料，來做放假停課停班的決定，“目的只有防災”。



不過，除了政壇認為盧秀燕決策是基於“颱風政治學”，一般民眾也有類似看法，就在台中市政府宣布停班、停課消息後，盧秀燕的臉書湧入逾1.2萬人按讚，逾1600人留言，有人稱“放颱風假只是為了選大選”，也有民眾喊話要盧秀燕“直接選總統”，更有不少人刷一排“總統好”，代表選民已有某種既定印象，也顯示出盧秀燕動見觀瞻。



盧秀燕宣布放颱風假受到廣泛討論，對其累積知名度、好感度有幫助，但同時決策也容易被放大檢視，例如台中市連續放颱風假2天，但風雨都不如預期，就遭到企業主批評“過度討好”選民。綠營也把握機會批盧秀燕“作秀”，盧在今年7月22日凱米颱風襲台之際，臨時暫停訪美行程，才抵達美國就馬上從西雅圖返台坐鎮指揮，難免被聯想到有政治意圖。



賴清德當年在台南市長任內，因為放颱風假的決策得宜，被網友封為“賴神”，盧秀燕或也有意在颱風假的決策上有所發揮，但看起未能盡如人意，利弊得失有待觀察。