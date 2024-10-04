陸對台採蟒蛇戰略？顧立雄：我們會妥善因應

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月4日電（記者 黃筱筠）台海軍司令唐華接受雜誌經濟學人（The Economist）訪問，形容解放軍在“賴政府”上台後，實施“蟒蛇戰略”來施壓台灣，解放軍已準備好“只要願意隨時可以封鎖台灣”。台“國防部長”顧立雄今天受訪表示，他要特別強調，全球事實上已經注意到了，台海地區的和平穩定是全球安全與傳統不可或缺的因素。中國大陸可能採取任何戰術，或者是可能的作為，我們都密切地加以關注，我們都會有妥適因應的方式。



唐華形容為“蟒蛇戰略”，指解放軍行動緩慢但明確，持續增加在台灣周邊的軍事存在，解放軍已準備好“只要願意隨時可以封鎖台灣”，從機艦數量到執行任務的時間都翻倍成長。



顧立雄指出，中國大陸的擴張主義本質一直存在，我們要看到的是，中國大陸不會因為任何一個人或者任何主張、政策，而改變擴張主義的本質。他要特別強調，全球事實上已注意到台海地區的和平穩定，是全球安全與傳統不可或缺的因素。我們對於中國大陸可能採取的任何戰術，或者是可能的作為，我們都密切地加以關注，我們都會有妥適因應的方式。



目前軍方是否派出兵力到基隆救災？顧立雄表示，我們已經都配合，現在還進行一級災變開設。我們會協助並加速地方救災與復元工作。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。