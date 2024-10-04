以伊情勢對經濟影響？郭智輝：正在收集資訊

郭智輝受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月4日電（記者 俞敦平）“經濟部長”郭智輝在今日在“立院”受訪時，就台灣近期電價上漲及台電補助的政策進行說明。他強調，電價調整是基於經營成本的反映，而補助則是考量民生需求的措施。此外，對於假如伊朗和以色列開戰對台灣經濟可能帶來的影響，他表示政府正在收集資訊進行分析。



郭智輝指出，台電的補助和電價調整是兩個不同的議題。電價調整主要是基於目前台電經營成本的反映，政府雖已調整電價，但仍對台電提供約2000億（新台幣）的補助，這是為了補貼過去因維護民生而將價格定於成本以下的部分。郭智輝也強調，政府呼籲“國會議員”支持這項補助計劃，以確保台電的經營穩定。



針對部分行業如醫院、診所和餐廳的電價動漲政策，郭智輝解釋，電價的調整方向由審議委員會決定，但細節會根據各行業的具體情況進行微調。他表示，這些調整已經過委員會的討論和同意，因此政府才會進行相關修正。



對於媒體提問關於國際局勢對台灣經濟的影響，特別是以伊戰局的發展。郭智輝提到，雖然台灣目前還在進行山陀兒颱風相關的災後修復工作，但“經濟部”也正在收集全球戰爭對台灣經濟影響的資訊，並進行內部研究，以評估可能的衝擊。



最後，關於這次大量放颱風假對經濟的影響，郭智輝表示，這是由地方政府負責決定的事項，“經濟部”尊重各地方政府的裁定。他提到，台灣已有部分企業反映颱風假導致經濟損失，但仍需平衡民生與經濟的考量。