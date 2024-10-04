颱風災害成政治鬥爭工具　藍委批“賴政府”雙標

藍委許宇甄。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月4日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”“國是論壇”上，中國國民黨籍“立委”羅智強和許宇甄針對山陀兒颱風帶來的災害及政府的應對表達不滿。羅智強強調基隆人長期面對土石流的威脅，並批評外界對基隆市政府防災決策的攻擊。許宇甄則指出南部地區面臨的淹水問題，質疑“賴政府”的治水政策及對地方首長的批評過於政治化與雙標。



羅智強以個人的經歷為開場，談到自己在基隆成長過程中，家人曾數次面臨土石流的威脅，甚至有鄰居因此失去生命。他指出，基隆地形多山且長期多雨，居民從小便習慣與自然災害搏鬥，尤其土石流的威脅常年存在。針對部分民進黨人士質疑基隆市長謝國樑的防災決策，羅智強嚴詞駁斥，認為這些人根本不瞭解基隆居民的痛苦。他強調，基隆市政府因應颱風停班停課的決策是基於保護人民生命安全，而非如部分人士所言是政治操作。他呼籲外界不要再消費基隆的災情。



許宇甄則把焦點放在南部地區的治水問題。她批評，儘管“中央政府”在過去二十多年來投入超過一兆一千億元（新台幣）的治水預算，南部的治水成效卻未見改善，尤其是颱風過後的豪雨再次暴露出高雄、台南和屏東等地的防洪能力不足。許多地區淹水嚴重，居民生活大受影響，並指出高雄市的大排淤積和排水不良問題，質疑市府的防災準備不充分。她對賴清德在此時不但未正視災情，反而對高雄市長陳其邁的表現予以讚揚，感到不滿，認為“中央政府”應該對地方治水問題進行徹底檢討，而非將災害變成政治鬥爭的工具。