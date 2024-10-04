柯文哲拒絶提訊　黃國昌：檢調頻問相同問題

黃國昌（中）、麥玉珍（左）、林國成4日上午接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案，9月5日遭台北地方法院裁定羈押禁見，而10月1日台北地檢署本欲提訊柯，但柯拒絕提訊。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌4日雖稱沒有特殊管道瞭解相關情況，但他側面猜測，可能與檢察官一再針對相同問題繞來繞去訊問有關。



柯文哲涉京華城圖利案，9月5日在二度羈押庭遭台北地方法院裁定羈押禁見，至今已快滿1個月，北檢在10月1日上午原定第五度提訊柯文哲時，柯表達“拒絕到北檢應訊”，北檢只好決定擇期再提訊，創下北檢首度因提訊在押被告遭拒絕被迫改期的事例。



民眾黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、“立委”林國成4日上午接受媒體訪問。



黃國昌接受媒體訪問表示，柯文哲遭到賴清德政治攻擊與司法追殺，過去這段時間民眾黨不斷提出抗議與質疑賴清德違法濫權將檢調當成打擊異己的工具，但民眾黨並沒有其他聲稱經營檢調線7年的記者一樣，沒有什麼樣的特殊管道去知道一些特殊消息。



黃國昌說，不過，他可以負責任地說，柯文哲是非常有主見的人，若意識到檢察官一而再、再而三地針對相同問題繞來繞去提訊問，相信就會有自己的應對與作為。