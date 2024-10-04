美軍火商坑殺台灣　林郁方：台軍方助紂為虐

林郁方。（中評社 資料照） 中評社台北10月4日電／美國軍火商雷神公司疑涉高報軍售價格。中國國民黨前“立委”林郁方認為，台灣對美軍購款項3%都給了美國政府，美方本應保證交貨正常，但台軍方一開始卻掩蓋訊息，根本是助紂為虐。民進黨籍“立委”王定宇也指責“國防部”第一時間訊息揭露不夠透明完整，缺乏比價能力，需要改進。



《中時新聞網》報導，林郁方3日表示，美國軍售、工程溢價的問題，他以前都曾在“立院”質詢時提過，卻經常被綠營扣上“亂批評、不信任美國人”的帽子。但雷神賣軍武給台灣，軍售款中有3%是給美國政府，美方本應保證交貨正常。



林郁方提及，美國前總統艾森豪曾說，要小心“軍工複合體”帶來的危害，可見美國軍火工業跟政界的關係密切，已到了無所忌憚的程度。像是美國“國防部長”奧斯汀（Lloyd Austin）退伍後，就曾在雷神公司擔任董事，他多次來台建議加強“國防”。在特朗普政府擔任防長的艾斯培（Mark Esper）也曾是雷神的政府關係副總裁，就是說客。另外，奧斯汀、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、前美國國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle Flournoy），也曾共同投入軍火仲介商，擔任重要成員。



林郁方指出，可知美國軍火商影響力大，才敢如此膽大妄為，而美方畢竟壞了面子，當然希望消息掩蓋。重要的是台灣官方軍購花的都是納稅人的錢，不該一味聽美方說詞。“國防部”本應主動和美方據理力爭，但反而抱持錯誤心態，幫美國軍火公司掩蓋事實，還搶先批評在野黨、媒體亂講，“憑什麼反過來替美國軍火商說話”？他痛批，簡直就是助紂為虐。



民進黨“立委”王定宇也表示，“國防部”第一時間訊息揭露不夠透明完整，非常遺憾。稽核機制不能完全仰賴美方，“我方”應加強比價能力，“以免在個案上被當冤大頭”。