和解飯延期　黃國昌：卓榮泰面對錯誤別拖延

民眾黨團總召黃國昌（中）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月4日電（記者 鄭羿菲）藍白在“立法院”聯手退回“賴政府”明年度總預算，朝野互不退讓陷入僵局，“行政院長”卓榮泰找上中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜邀約朝野餐敘盼解套，但因颱風災害而延後。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌4日喊話，“行政院長”卓榮泰應不至於不吃飯就不知道怎麼處理事情。若有誠意、願意誠實面對“行政院”的錯誤公開表態，事情就迎刃而解了。也沒有必要延期找時間吃飯，不要想利用拖延戰術，同時間大打認知戰抹黑在野黨。



黃國昌表示，目前為止，很遺憾民眾黨團並未收到“行政院”針對違法編列的明年度總預算案有什麼採取補救的措施，民眾黨還是希望公開呼籲，吃不吃飯一點都不重要，總預算案卡住的唯一癥結點、關鍵人物就是卓榮泰，只要依法編列預算，對原住民、農民、辛苦的醫護就能獲得充分保障，解鈴還須繫鈴人。



黃國昌說，相信卓榮泰不至於要吃飯才能談事情，“行政院”其實只要針對自己目前違法編列的預算，對於對不起原住民、對不起農民、對不起基層辛苦醫護，要怎麼樣處理，今天能有公開表態或宣示，事情就迎刃而解了，也沒有必要延期找時間吃飯，盼“行政院”誠實面對問題、解決問題，而不要想利用拖延戰術，同時間大打認知戰抹黑在野黨。

