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高雄豪宅區超商被強風灌破　民眾圍觀喊荒謬
http://www.CRNTT.com   2024-10-04 12:28:18


高雄鼓山區神農路一家7-11被山陀兒颱風重創，現場已用警戒線圍起來。（中評社　蔣繼平攝）
　　中評社高雄10月4日電（記者　蔣繼平）颱風山陀兒昨天侵襲高雄帶來強風豪雨，今天高雄放第四天颱風假，進行災後復原。鼓山區神農路一家7－11，昨天3名店員肉身擋門不敵14級強風仍被吹破門彈飛，整間店瞬間滿目瘡痍，今天一早附近住戶圍觀直呼“根本災難片，看到影片感到很荒謬了！”
　
　　昨天網路流傳一段影片為統一超商內3名員工盡力擋住玻璃門，但強風直接吹破玻璃門，員工也被吹飛撞在貨架上，恐怖強風立即席捲店內，貨架商品、天花板無一幸免，恐怖畫面引發各界討論，所幸員工均無大礙。

　　這家位於凹子底公園旁，俗稱“農16豪宅區”內的神農路統一超商，今天一早8點多就聚集許多民眾圍觀，一名經過的女性住戶稱住在附近，常常過來採買，怎知看到網路影片變成這樣，因此特地前來看看情況，另外也有媒體前來拍攝。

　　該店就在三角窗店面的風切處，落地窗及玻璃門都被吹破，只能用警戒線圍起來，門口也用桌子暫時擋住，雖然有3到4人進出勘查，但面對媒體關心，都低調回答“無法回應，只能由總公司代為說明。”據瞭解該店為加盟店。

　　目前還可看到貨架上仍有部分商品持續陳列，部分冷凍櫃持續運作避免冷凍食品損壞，電視也持續播放中，但估計暫時無法正常營業，損失恐怕也不小。 


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