美軍火商坑殺台灣　白委示警：潛艦也買雷神

民眾黨籍林憶君。（中評社 資料照） 中評社台北10月4日電／美國軍火商雷神（RTX）疑涉高報軍售價格，台灣成為受害者之一。目前美國司法部已與雷神達成認罪協商，不當得利將全數返還台灣。“立法院”“國防”外交委員會召委、台灣民眾黨“立委”林憶君4日指出，相對軍售管道（FMS），直接商售管道（DCS）少了美國政府居中監督，更容易有弊案發生。尤其未來潛艦自造也需雷神產品，提醒軍方應儘速檢討，如何針對直接商售管道建立更嚴謹的防弊機制。



根據外媒彭博社（Bloomberg）報導，美國聯邦審計署在稽核“國防部”對外軍售案時，發現雷神公司對外軍售時有不法價格欺詐行為，涉及高報軍售價格，造成國際“友邦”損失。雖然其中並未提及台灣，但消息證實，其中牽涉到兩項對台軍售案。目前美國司法部已與雷神達成認罪協商，並將替台灣進行求償。



林憶君4日示警，此事之所以能被發掘，是因為過去這些軍售項目都是透過美國“海外軍售”（FMS）管道獲得，其運作方式是“國防部”向美國政府提交需求，由美方作為代理人向美國軍火商採購，或是可以簡單理解為美國政府幫台灣向軍火商“代購”裝備。因此CBS廣播公司、彭博社等媒體爆料後，美國司法單位便可循聯邦政府過去與軍火商的互動紀錄啟動調查。



林憶君認為，相對而言，台灣該擔心的是未來透過“直接商售”（DCS）管道獲取的裝備，少了美國政府居中監督，“我方”需要更嚴謹的防弊工作。未來走直接商售管道採購最大筆的將是自造潛艦後續艦的聲納系統，恰好也是雷神公司的產品。而潛艦戰鬥系統和系統整合工作目前也由雷神與洛馬公司競爭當中，呼籲“國防部”應該儘速檢討如何針對直接商售管道建立更嚴謹的防弊機制。