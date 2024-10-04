白委林國成：救災別分顏色了　實在看不下去

白委林國成受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月4日電（記者 鄭羿菲）中颱山陀兒日前襲台，造成南部縣市重大災情，特別是高雄市連放4天颱風假因應，至今多處淹水。台灣民眾黨“立委”林國成4日替藍營抱屈，批評民進黨籍高雄市長陳其邁連勘災都分藍綠，呼籲賴清德、“行政院長”卓榮泰、陳其邁千萬不要分顏色關心受災戶，他實在看不下去了。



民眾黨經營台南、高雄、屏東為責任區的林國成表示，這次風災讓非常多老百姓水深火熱，呼籲民進黨執政縣市長救災千萬不要有政黨色彩，他舉高雄為例，陳其邁沒有公開行程，但事實上自己跑到鳳山勘災，連勘災都分顏色，這不是一個父母官應有的態度。



林國成說，花蓮在做防災報告時，賴清德單單看了數據就連續問中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚到底要疏散多少人，而在“行政院長”卓榮泰報告完後，還稱讚陳其邁“人數對得非常精準”，“總統”、“行政院長”、高雄市長所呈現的就是連勘災都分顏色，民眾黨真的看不過去，他要凸顯這樣的問題。



林國成呼籲，執政的民進黨救災真的不要分顏色，南台灣受災戶跟花蓮縣受災戶，都是台灣民眾，受災都相同，心情也相同，一個父母官應盡力幫忙民眾。



民眾黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、“立委”林國成4日上午接受媒體訪問。