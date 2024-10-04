藍白聯手　通過提高大法官判決門檻列入議事

國民黨團與民眾黨團共同增列討論事項提議案，對此民進黨提出覆議案，遭到藍白聯手否決。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月4日電（記者 俞敦平）今日“立法院”會上國民黨團與民眾黨團共同增列討論事項提議共一案，重點圍繞“憲法”訴訟法第四條修正草案，旨在提高大法官判決的門檻，確保“憲法”法庭決策的多元性與公信力。台灣民眾黨和國民黨黨團提案的議事日程獲一致通過，並在稍後討論中藍白聯手否決了綠營針對此案提出的覆議案。



“立法院”會中，台灣民眾黨黨團與中國國民黨黨團提議增列討論事項提議共一案，其中包含由中國國民黨籍“立委”翁曉玲提出的《“憲法”訴訟法》第四條統文修審草案、《融資公司法》草案和“國家安全”戰略法》草案等。經過議事人員的宣讀後，該提案並無異議，確認了增列為本日的議事日程。但在稍後討論時，民進黨團對此提案提出覆議並進行記名表決，最後以50票贊成，對57票反對否決了綠營提出的覆議案。



其中值得關注的是由翁曉玲等 17 人提出的《“憲法”訴訟法》第四條統文修審草案的討論。該修正案針對大法官決策門檻進行調整。根據現行規定，大法官在迴避情況下的總人數並未明確列出，這可能導致僅需少數大法官即能形成多數意見並作成判決，這樣的情形被認為不符合《“中華民國憲法”》增修條文中關於大法官人數的精神。



翁曉玲提議修改《“憲法”訴訟法》，要求未來重大案件的判決必須由至少三分之二的大法官同意。現行法律規定大法官法定總數為15人，若修正案通過，未來至少需要10位大法官參與評議，且至少7位同意才能形成判決。這項修正被認為將有助於強化“憲法”法庭的專業性與公信力，避免單一或少數觀點主導判決。這項法案的具體內容與進展，將影響台灣法律體系中重要的制度變革，後續會議將持續進行針對此案相關審議並做出最終決策。