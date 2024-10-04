賴士葆轟雷神像詐騙集團　台軍方不敢有怨言

賴士葆將矛頭指向台軍方，表示多少罪惡就是利用“疑美論”的掩護之下為之。（賴士葆臉書） 中評社台北10月4日電／美國聯邦審計署指控“雷神公司”軍售涉及欺詐，賣比較貴的飛彈和雷達給台灣。中國國民黨籍委賴士葆3日將矛頭指向台軍方，他痛批多少罪惡就是利用“疑美論”的掩護之下為之。這些軍火商把台灣當成盤子（冤大頭），行徑如同詐騙集團，“國防部”還要為其美言，被當冤大頭都不敢有一絲怨言。彷彿視軍火商雷神公司如同皇后貞操，不容質疑。



《彭博社》（Bloomberg）今年6月曾報導，美國聯邦審計署稽核對外軍售案時，發現“雷神公司”（Raythen）涉及不法價格欺詐，高報軍售價格，造成國際“友邦”損失，其中牽涉台灣兩項軍購案，一是2013年馬英九任內的愛國者飛彈系統採購案，以及2017年蔡英文政府任內雷達系統採購案。



台軍方表示，美國司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還台灣不當得利。這項訊息操作“疑美論”的跡證明顯，呼籲民眾注意。



藍委賴士葆3日在臉書發文表示，台灣與美國的軍事採購一直處於極不平等的待遇，台軍購武器交貨情形多年延宕變成常態，美方收了錢遲遲不交貨。有時候送來的武器根本不是台灣需要的。價值6千多億新台幣積欠未交貨的軍購，“國防部”稱一切合法沒有罰則，讓人不解的是有些同樣性質的武器採購，交付他國為何都比台灣快？既然簽訂合約，不照合約形式卻是沒有罰則，台灣忍辱負重到難以想像的地步。

