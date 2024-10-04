7月颱風不在台灣挨轟　黃捷今大談高雄災情

綠委黃捷受訪談高雄受災情況。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月4日電（記者 黃筱筠）今年7月凱米颱風造成高雄淹大水，民進黨“立委”黃捷選區在鼓山等地也淹水，但當時黃不在台灣遭到網友批評。這次山陀兒颱風在高雄再度造成淹水災情，黃捷今天則北上捍衛總預算表決。她受訪說，自己家裡還在停水停電，但還是需要北上，捍衛總預算。她也說，今早的高雄路面看過去像是被炸過。



山陀兒颱風於昨日中午在高雄市小港區登陸，高雄、屏東首當其衝，當地還狂風暴雨，甚至有不少災情傳出。



黃捷說，這次颱風她選區是重災區勘災到晚上12點，市區路樹、招牌、鐵皮屋頂掀開，超商玻璃都碎掉砸傷民眾等，至今都要進行修復。直到現在她家都還是停水停電，早上仍有上萬戶停水停電，這個必須要優先處理。正在積極調動台電、台水的人到高雄進行處理，感謝國軍第一時間整軍出發好恢復路面等。



她表示，自己家還在停水停電，昨晚勘災後，她也到親戚家盥洗，今早仍須北上一趟，捍衛總預算。



黃捷表示，這次淹水狀況沒有很嚴重，最高風速到17級陣風，路面看過去像是被炸過，現在修復都是因為強風。大家防颱很有經驗，民眾第一時間都來索取沙包，是過去兩到三倍，防颱措施做得蠻好，防水閘門都有發揮功能，使這次災損降低很多，但是強風造成的災害，我們要優先處理。